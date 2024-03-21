Паскуаль — о матче с УНИКСом в ЕЛ: «Зенит» проиграл эту встречу одним владением

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение, которая команда потерпела в матче с УНИКСом (90:91). Клубы встречались в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Зенит» упустили победу на последних секундах после точного трёхочкового броска казанцев.

«Это была игра, в которой каждый мог победить. В концовке мы промазали два штрафных, у нас забрали мяч после пересмотра момента, потом мы дали сопернику подобрать мяч на нашем щите… И мы проиграли эту встречу одним владением. У нас ещё была возможность набрать очки, но мы не смогли. Вот и всё, больше нечего сказать», — приводит слова Паскуаля пресс-служба петербургской команды.

В следующем туре «Зенит» в Москве сыграет с ЦСКА.