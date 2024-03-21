Центровой «Зенита» Дублевич – о поражении в матче с УНИКСом: не буду говорить про арбитров

Центровой «Зенита» Боян Дублевич дал комментарий после поражения команды в матче второго этапа регулярного чемпионата с УНИКСом (90:91. Встреча проходила в Казани и завершилась в пользу подопечных Велимира Перасовича благодаря точного трёхочковому броску на последних секундах.

«Сложно что-то сказать. Думаю, мы провели неплохой матч, его исход решил один мяч. Мы боролись, нужно продолжать с таким же подходом. У нас ещё много матчей, так что нужно сохранить этот настрой, который был сегодня.

Решение судей после просмотра повтора в концовке передать мяч УНИКСу? Во-первых, я не буду говорить про арбитров. Думаю, что все, кто видел матч, могут сделать собственные выводы. Я видео ещё не смотрел, мог видеть только со своей точки. Это решение арбитров. Оставалось играть ещё 13 секунд, и если бы мяч остался у нас, то мы бы, конечно, завершили этот матч победой. Но нет, я не тот, кто говорит про арбитров», — приводит слова Дублевича пресс-служба «Зенита».