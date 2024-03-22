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Названо место проведения «Финала четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов

Названо место проведения «Финала четырёх» баскетбольной Лиги чемпионов
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Белград примет «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Об этом информирует пресс-служба турнира. Спортивное мероприятие состоится в сербской столице впервые в истории. Игры пройдут с 26 по 28 апреля.

Ранее состоялась жеребьёвка, которая определила четвертьфинальные встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами:

Четвертьфинальные пары Лиги чемпионов:

«Телеком» (Германия) – «Перистери» (Греция);
«Мурсия» (Испания) – «Людвигсбург» (Германия);
«Уникаха» (Испания) – «Промитеас» (Греция);
«Тенерифе» (Испания) – «Тофаш» (Турция).

Отметим, что серии будут продолжаться до двух побед. Первые матчи пройдут 2-3 апреля, вторые – 9-10 апреля, третьи – 16-17 апреля (если потребуется).

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