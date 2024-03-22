30 очков Дэмьена Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Бруклин»

Сегодня, 22 марта, в Милуоки состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Милуоки Бакс» и «Бруклин Нетс». Хозяева одержали победу со счётом 115:108.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард. На его счету 30 очков, три подбора и 12 результативных передач. Его партнёр по команде Яннис Адетокунбо отметился 21 очком, девятью подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Бруклина» стал форвард Микал Бриджес. Он набрал 24 очка, совершил шесть подборов и отдал две передачи. Центровой Ник Клэйкстон отметился 22 очками, девятью подборами и одной передачей.