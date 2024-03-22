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30 очков Дэмьена Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Бруклин»

30 очков Дэмьена Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Бруклин»
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Сегодня, 22 марта, в Милуоки состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Милуоки Бакс» и «Бруклин Нетс». Хозяева одержали победу со счётом 115:108.

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
115 : 108
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Лиллард - 30, Адетокунбо - 21, Лопес - 17, Бисли - 16, Грин - 15, Портис - 6, Краудер - 6, Беверли - 2, Коннотон - 2, Боучэмп, Галлинари, Адетокунбо, Джексон
Бруклин Нетс: Бриджес - 24, Клэкстон - 22, Томас - 21, Джонсон - 17, Смит - 5, Шрёдер - 5, Клауни - 5, Уилсон - 4, Уотфорд - 3, Уокер - 2, Бэйтс-Диоп, Шарп
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард. На его счету 30 очков, три подбора и 12 результативных передач. Его партнёр по команде Яннис Адетокунбо отметился 21 очком, девятью подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Бруклина» стал форвард Микал Бриджес. Он набрал 24 очка, совершил шесть подборов и отдал две передачи. Центровой Ник Клэйкстон отметился 22 очками, девятью подборами и одной передачей.

Регулярка НБА. Календарь
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