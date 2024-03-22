34 очка Луки Дончича принесли «Далласу» победу над «Ютой»

Сегодня, 22 марта, в Далласе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Даллас Маверикс» и «Юта Джаз». Хозяева одержали победу со счётом 113:97.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету 34 очка, девять подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде центровой Дэниэл Гаффорд отметился 24 очками, Семью подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Юты» стал форвард Лаури Маркканен. Он набрал 21 очко, совершил три подбора и отдал две передачи. Разыгрывающий Коллин Секстон отметился 20 очками, четырьмя подборами и пятью передачами.