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Даллас Маверикс – Юта Джаз 113:97, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 22 марта

34 очка Луки Дончича принесли «Далласу» победу над «Ютой»
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Сегодня, 22 марта, в Далласе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Даллас Маверикс» и «Юта Джаз». Хозяева одержали победу со счётом 113:97.

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
113 : 97
Юта Джаз
Ньютаун
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Гэффорд - 24, Ирвинг - 16, Джонс - 12, Клебер - 7, Харди - 6, Лайвли - 6, Вашингтон - 6, Лоусон - 2, Экзам, Пауэлл, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис
Юта Джаз: Маркканен - 21, Секстон - 20, Джордж - 18, Кесслер - 14, Юртсевен - 10, Хендрикс - 5, Данн - 4, Сенсабо - 3, Поттер - 2, Хортон-Такер, Престон, Льюис, Саманич, Джузэнг

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету 34 очка, девять подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде центровой Дэниэл Гаффорд отметился 24 очками, Семью подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Юты» стал форвард Лаури Маркканен. Он набрал 21 очко, совершил три подбора и отдал две передачи. Разыгрывающий Коллин Секстон отметился 20 очками, четырьмя подборами и пятью передачами.

Регулярка НБА. Календарь
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