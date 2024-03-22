Демаркус Казинс объяснил, почему Энтони Дэвиса критикуют из-за Леброна

Известный американский центровой Демаркус Казинс предположил, почему его бывшего товарища по команде Энтони Дэвиса периодически подвергают критике. Вместе они выступали за «Нью-Орлеан Пеликанс». В настоящий момент Дэвис выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» и является одним из лидеров калифорнийской команды.

«Я думаю, всё дело в окружении. Когда являешься товарищем по команде с одним из величайших игроков всех времён, с Леброном Джеймсом, то в случае, если дела идут плохо, и так понятно, кого будут винить. Вдобавок ко всему он играет за «Лейкерс». А у них крутая фанатская база. Так что мне кажется, что это играет огромную роль в критике, которую Дэвис получает», — сказал Казинс в эфире Run It Back.