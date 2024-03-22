Владимир Гомельский — о поражении «Зенита» в ЕЛ: это не УНИКС выиграл матч

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями относительно матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Зенит». Игра проходила 21 марта и завершилась в пользу хозяев площадки за счёт точного броска из-за дуги форварда Луи Лабери, который он совершил на последних секундах четвёртой четверти. До этого разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель не реализовал два штрафных броска.

«Это не УНИКС выиграл матч, не судьи забрали победу у гостей, это сам «Зенит» подарил победу хозяевам. Концовка матча складывалась в пользу «Зенита». Была возможность гарантировать себе победу, когда Эртель встал на линию штрафных бросков. Была возможность забрать подбор после промаха Грина, была возможность помешать броску Лабери. Но ни одной из этих возможностей «Зенит» не воспользовался. И это всё произошло без всякого вмешательства судей. Меня эта концовка очень удивила. Обычно «Зенит» проводит сложные концовки гораздо внимательнее и дисциплинированнее.

Добавлю, что хозяева обычно получают от судей три-четыре свистка в спорных ситуациях. Это как раз те самые пять-шесть очков, которые даёт преимущество своего поля», — написал Гомельский на своём официальном сайте.