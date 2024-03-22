Нижний Новгород примет Суперфинал ПФО по баскетболу 3х3

С 23 по 24 марта Нижний Новгород станет центром притяжения баскетбола для всего Приволжского федерального округа — город в третий раз подряд примет Суперфинал Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди команд, обучающихся в учебных заведениях среднего профессионального образования. Как и в предыдущие сезоны, Суперфинал турнира пройдёт в одном из павильонов Нижегородской ярмарки, в котором будут работать пять кортов с профессиональным оборудованием и покрытием.

Фото: Федерация баскетбола Нижегородской области

Участниками финала станут команды юношей и девушек, представляющие все 14 регионов Приволжского федерального округа. Прежде чем попасть в финал, коллективы прошли отборочные этапы в каждом из субъектов федерального округа, по итогам которых определились сильнейшие команды.

Параллельно с играми команд СПО на кортах ярмарки пройдёт массовый турнир, в котором примут участие команды юношей и девушек со всей Нижегородской области. В этом году в игре шесть категорий: BOYS U12, BOYS U14, BOYS U16, GIRLS U12, GIRLS U14, GIRLS U16. Чтобы принять участие в массовом турнире, необходимо оставить заявку на сайте Федерации баскетбола Нижегородской области.

Фото: Федерация баскетбола Нижегородской области

«Баскетбол в регионе набирает обороты! Появляются новые форматы соревнований: баскетбольное двоеборье, состоящее из двух этапов — цифрового (партия на приставке) и функционального (игра на корте); интерактивный баскетбол, за развитие которого на «Экспо Баскете 2023» Федерация баскетбола Нижегородской области получила особую награду.

В третий раз принимать Суперфинал турнира Приволжского федерального округа среди команд среднего профессионального образования для нас большая честь!

Мы всегда рады видеть спортсменов из других регионов на нижегородской земле и разделить с ними эмоции от участия в соревнованиях. Желаем успеха всем командам», — отметила и. о. министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова.

В рамках баскетбольного уикенда также пройдёт отборочный этап турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди студентов высших учебных заведений. Победители данного этапа получат возможность принять участие в Суперфинале, который пройдёт в мае в городе Перми.

Фото: Федерация баскетбола Нижегородской области

Важное нововведение турнира — проект «тихий! баскетбол», инклюзивное направление Российской федерации баскетбола, которое поддерживает атлетов с нарушением интеллекта, слуха и игроков на колясках.

«В Нижнем Новгороде отличное баскетбольное сообщество, особенно болельщиков. Когда мы запустили инклюзивный проект в РФБ, Нижний Новгород стал одним из первых городов, который начал развивать это направление. Здесь есть отличные секции для детей с интеллектуальными нарушениями, команда слабослышащих игроков «Тихий мир», которая в декабре приняла участие в нашем Суперкубке по баскетболу 3х3 среди глухих. Насколько я знаю, в городе планируют создать команду на колясках. Всё это очень важно для того, чтобы баскетбол становился по-настоящему самым доступным видом спорта. Поэтому нам особенно ценно участие «тихого! баскетбола» в турнире ПФО», — отметил Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола.

Турнир Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди команд среднего профессионального образования проводится по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова. Организаторами выступают правительство Нижегородской области, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО, баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород», Федерация баскетбола Нижегородской области.

Фото: Федерация баскетбола Нижегородской области

Всех болельщиков из Нижнего Новгорода ждут 22-23 марта по адресу: Совнаркомовская улица, 13к2 (павильон №2 Нижегородской ярмарки).

Время проведения мероприятия в оба дня с 10:00 до 18:30, вход свободный.

Программа мероприятия:

23 марта:

10:00 — церемония открытия;

10:30 — 13:00 — групповой этап категории СПО среди юношей и девушек;

12:50 — 15:50 — тихий! баскетбол;

13:00 — старт массового турнира;

17:45 — церемония награждения массовых турниров среди юниоров и девушек U12, U14 и U16.

24 марта:

10:00 — 13:00 — тихий! баскетбол;

10:00 — 12:00 — плей-офф категории СПО среди юношей и девушек;

12:00 — 13:45 — групповой этап финального тура категории «ВУЗы» среди юношей и девушек;

14:00 — 15:30 — турнир среди воспитательных учреждений;

15:15 — матч друзей;

15:45 — награждение турнира среди воспитательных учреждений, турнира «Тихий баскетбол», финала регионального турнира среди юношей и девушек;

16:00 — 17:00 — матчи за 3-е место категории СПО среди юношей и девушек;

17:00 — 17:45 — финалы категории СПО среди юношей и девушек;

18:00 — награждение категории СПО среди юношей и девушек.

Трансляция турнира будет организована на сайте и в сообществе Федерации баскетбола Нижегородской области в «ВК», а также на официальном сайте мероприятия.