Вячеслав Зайцев — о матче УНИКСа и «Зенита»: они задавливали нас под кольцом

Разыгрывающий казанского УНИКСа Вячеслав Зайцев высказался о победе, одержанной командой в матче с петербургским «Зенитом». Встреча проходила в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы победили со счётом 91:90. Решающим стал трёхочковый бросок Луи Лабери на последних секундах четвёртой четверти.

«Конечно, концовка получилась очень интересной. Думаю, болельщикам приятно наблюдать такие матчи, которые проходят в напряжённой борьбе. Не могу говорить за Эртеля, нервничал он или нет. Но решающий трёхочковый Луи Лабери показал, что у УНИКСа есть характер, и это здорово!

Гости находятся в прекрасных кондициях. Однако, как оказалось, УНИКС также в хорошей форме. Справедливости ради отмечу, что мы тоже пропустили 90 очков. Соперник отлично нападал. Взгляните на процент реализации ими двухочковых бросков – 60%. Они задавливали нас под кольцом и забивали тяжёлые мячи», — приводит слова Зайцева пресс-служба УНИКСа.