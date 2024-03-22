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Вячеслав Зайцев — о матче УНИКСа и «Зенита»: они задавливали нас под кольцом

Вячеслав Зайцев — о матче УНИКСа и «Зенита»: они задавливали нас под кольцом
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Разыгрывающий казанского УНИКСа Вячеслав Зайцев высказался о победе, одержанной командой в матче с петербургским «Зенитом». Встреча проходила в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы победили со счётом 91:90. Решающим стал трёхочковый бросок Луи Лабери на последних секундах четвёртой четверти.

«Конечно, концовка получилась очень интересной. Думаю, болельщикам приятно наблюдать такие матчи, которые проходят в напряжённой борьбе. Не могу говорить за Эртеля, нервничал он или нет. Но решающий трёхочковый Луи Лабери показал, что у УНИКСа есть характер, и это здорово!

Гости находятся в прекрасных кондициях. Однако, как оказалось, УНИКС также в хорошей форме. Справедливости ради отмечу, что мы тоже пропустили 90 очков. Соперник отлично нападал. Взгляните на процент реализации ими двухочковых бросков – 60%. Они задавливали нас под кольцом и забивали тяжёлые мячи», — приводит слова Зайцева пресс-служба УНИКСа.

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