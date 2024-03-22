Филип Петрушев не сможет выступать следующие несколько недель

Член команды «Олимпиакос» Филип Петрушев не сможет выступать следующие две-три недели по причине травмы. Об этом сообщает издание Eurohoops.

В игре с клубом АСВЕЛ Филип Петрушев получил травму правого колена. Позже врачи диагностировали у него отёк кости. Период восстановления будет длиться около трёх недель.

Напомним, Петрушев в 2021 году на драфте в Национальной баскетбольной ассоциации был выбран под общим 50-м номером клубом «Филадельфия Сиксерс». Однако из-за призыва в армию он был вынужден перенести свой дебют на неопределённое время. Первый матч за «Сиксерс» Петрушев провёл лишь в июле 2023 года. В ноябре того же года он стал одним из игроков, которых обменяли в команду «Сакраменто Кингз». Спустя несколько недель «Сакраменто Кингз» расторг контракт с Петрушевым, и он вернулся в Евролигу, подписав договор с «Олимпиакосом».