Шейвон Шилдс стал лучшим скорером «Милана» за всю историю, опередив Боба Макаду

Легкий форвард «Милана» Шейвон Шилдс набрал 1298 очков в составе своей команды, опередив по этому показателю Боба Макаду, который ранее с 1292 очками был рекордсменом по результативности «Милана». Шилдс достиг этой отметки за четыре сезона, тогда как Макаду понадобилось всего три.

Рекорд Макаду держался 34 года, с 1990 года. Двукратный чемпион НБА играл в «Милане» три сезона, с 1988 по 1990 год, набирая в среднем внушительные 25,8 очка за игру.

Рекордной для «Милана» отметки в 1298 очков Шейвон Шилдс достиг в среду, 20 марта, по ходу победного матча его команды в Евролиге с «Монако». Шилдс набрал в этой встрече 10 очков.

Самый высокий средний показатель результативности в истории «Милана» принадлежит Биллу Брэдли, который, выступая за эту команду в сезоне-1965/1966, набирал в среднем 26,5 очка за игру в 12 матчах. Тогда «Милан» Брэдли выиграл Кубок европейских чемпионов ФИБА (ныне Евролига).

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