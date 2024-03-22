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Барцокас и Банки получили денежные штрафы за споры с судьями

Главные тренеры «Олимпиакоса» (Пирей) и «Виртус Сегафредо Болонья» Георгиос Барцокас и Лука Банки получили денежные штрафы за свои действия в матчах 30-го тура Евролиги.

Согласно заявлению Евролиги, к двум тренерам были применены санкции «за неуважение к члену судейской бригады».

Барцокас получил штраф в размере € 2000, а Банки — штраф в € 1000.

И Барцокас, и Банки получили по два технических фола и были удалены в четвёртой четверти в матчах, где их команды потерпели разгромные поражения от «Анадолу Эфес» (Стамбул) и «Жальгириса» (Каунас) соответственно.

Главный тренер «Олимпиакоса» набросился на арбитра Альберто Баэну в конце четвёртой четверти, а Банки был удалён в начале последнего периода из-за споров с главным рефери Сретеном Радовичем.

Полное заявление Евролиги:

«Лука Банки, главный тренер «Виртус Сегафредо Болонья», был оштрафован на € 1000 за неуважение к члену судейской бригады в выездном матче с «Жальгирисом» (Каунас) согласно статье 27.2.b дисциплинарного кодекса баскетбольной Евролиги.

Георгиос Барцокас, главный тренер «Олимпиакоса» (Пирей), был оштрафован на € 2000 за неуважение к члену судейской бригады в выездном матче с «Анадолу Эфес» (Стамбул) в соответствии со статьей 27.2.b дисциплинарного кодекса баскетбольной Евролиги».

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