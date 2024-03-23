Результаты всех матчей Евролиги 22 марта, турнирная таблица

В пятницу, 22 марта, состоялись матчи 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено пять игр. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 22 марта:
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Виртус Болонья» (Италия) 94:79;
«Монако» (Монако) – «Валенсия» (Испания) 79:78;
«Панатинаикос» (Греция) – «Барселона» (Испания) 89:81;
«Милан» (Италия) – «Фенербахче» (Турция) 77:76;
«Бавария» (Германия) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) 74:89.
Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги будет проведён с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В прошлогоднем финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).
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