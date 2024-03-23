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Результаты всех матчей Евролиги 22 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 22 марта, турнирная таблица
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В пятницу, 22 марта, состоялись матчи 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено пять игр. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 22 марта:

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Виртус Болонья» (Италия) 94:79;
«Монако» (Монако) – «Валенсия» (Испания) 79:78;
«Панатинаикос» (Греция) – «Барселона» (Испания) 89:81;
«Милан» (Италия) – «Фенербахче» (Турция) 77:76;
«Бавария» (Германия) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) 74:89.

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
22 марта 2024, пятница. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
94 : 79
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Црвена Звезда: Смарт, Лазаревич, Теодосич, Ханга, Давидовац, Митрович , Тоби, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи
Виртус Болонья: Лундберг, Белинелли, Пайола, Добрич, Масколо, Ломаж, Шенгелия, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
22 марта 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
79 : 78
Валенсия
Валенсия, Испания
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Валенсия: Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Андерсон, Лопес-Аростеги, Джонс, Инглис, Йович, Робертсон, Оджелей, Пэнгос
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
22 марта 2024, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
89 : 81
Барселона
Барселона, Испания
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Манцукас
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Рубио, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Паркер, Йокубайтис, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
22 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
77 : 76
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпия Милан: Пойтресс, Бортолани, Тонут, Мелли, Напьер, Флаккадори, Холл, Карузо, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Нуа, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
22 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
74 : 89
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Франсиско, Эдвардс, Гиффей, Радончич, Бонга, Больмаро, Лучич, Ибака, Вимберг, Харрис, Харченков
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Thomasson, Небо, Блатт, Колсон

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги будет проведён с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В прошлогоднем финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).

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