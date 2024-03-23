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Кайри Ирвинг: в Даллас меня приняли не только за мой талант на площадке

Кайри Ирвинг: в Даллас меня приняли не только за мой талант на площадке
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Известный разыгрывающий клуба «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал о своих отношениях с клубом и о том, как фанаты команды приняли его.

«У меня есть свои убеждения и взгляды. Здесь, в Далласе, меня приняли не только за мой талант на площадке. Это связано с тем, что я намного больше, чем спортсмен, баскетболист. У меня здесь настоящая связь с болельщиками, и мне, и им это нравится», — приводит слова Ирвинга портал Fadeaway World.

В этом сезоне Национальной баскетбольной лиги (НБА) Ирвинг в среднем за игру набирает 25,3 очка, проводит 5,3 результативной передачи и делает 5,1 подбора. Кайри Ирвинг перешёл в «Даллас Маверикс» в 2022 году в середине сезона в рамках обмена с командой «Бруклин Нетс».

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