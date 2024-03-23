46 очков Макси и Убре-младшего не помогли «Филадельфии» обыграть «Лейкерс»

Сегодня, 23 марта, в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева одержали победу со счётом 101:94.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси. На его счету 27 очков, два подбора и три результативные передачи. Его партнёр по команде защитник Келли Убре-младший отметился 19 очками, шестью подборами и тремя передачами.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал форвард Энтони Дэвис. Он набрал 23 очка, совершил 19 подборов и отдал четыре передачи. Леброн Джеймс отметился 20 очками, восемью подборами и шестью передачами.

После 70 матчей «Филадельфия» занимает восьмое место в Восточной конференции с 38 победами и 32 поражениями. «Лейкерс» расположились на девятой строчке с 38 победами в 70 играх.