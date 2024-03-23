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46 очков Макси и Убре-младшего не помогли «Филадельфии» обыграть «Лейкерс»

46 очков Макси и Убре-младшего не помогли «Филадельфии» обыграть «Лейкерс»
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Сегодня, 23 марта, в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева одержали победу со счётом 101:94.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 94
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 23, Джеймс - 20, Расселл - 14, Ривз - 14, Хатимура - 14, Динвидди - 11, Хэйс - 5, Мэйс, Реддиш, Винсент, Кристи, Джайлс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 27, Убре - 19, Харрис - 16, Бамба - 11, Пэйн - 7, Лоури - 5, Хилд - 5, Рид - 4, Мартин, Каунсил, Батюм, Джонс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси. На его счету 27 очков, два подбора и три результативные передачи. Его партнёр по команде защитник Келли Убре-младший отметился 19 очками, шестью подборами и тремя передачами.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал форвард Энтони Дэвис. Он набрал 23 очка, совершил 19 подборов и отдал четыре передачи. Леброн Джеймс отметился 20 очками, восемью подборами и шестью передачами.

После 70 матчей «Филадельфия» занимает восьмое место в Восточной конференции с 38 победами и 32 поражениями. «Лейкерс» расположились на девятой строчке с 38 победами в 70 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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