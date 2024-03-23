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Крис Пол был удалён за то, что назвал судью «тиктокером»

Крис Пол был удалён за то, что назвал судью «тиктокером»
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол был удалён с площадки в матче с «Индианой Пэйсерс» за то, что, по его словам, назвал судью встречи Тони Бразерса «тиктокером».

Эпизод произошел на последних секундах матча, который «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл со счётом 111:123. Как рассказал после игры Крис Пол, он получил первый технический фол за то, что назвал судью «тиктокером».

Видео можно посмотреть на канале SM Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Затем он заявил арбитрам, что они наделены слишком большой властью, за что получил второй технический и был удалён с площадки.

В этом матче Крис Пол набрал за почти 25 минут игрового времени 12 очков, сделал шесть подборов и четыре результативных передачи. «Голден Стэйт Уорриорз» занимают 10-е место в Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
111 : 123
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Томпсон - 17, Подзиемски - 13, Пол - 12, Куминга - 11, Грин - 11, Джексон-Дэвис - 9, Уиггинс - 8, Муди - 4, Пэйтон II - 1, Луни, Робинсон, Шарич, Киньонес
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Сиакам - 25, Нембард - 17, Тёрнер - 14, Макконнелл - 11, Смит - 11, Топпин - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Уокер, Браун, Макдермотт, Джексон
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