Крис Пол был удалён за то, что назвал судью «тиктокером»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол был удалён с площадки в матче с «Индианой Пэйсерс» за то, что, по его словам, назвал судью встречи Тони Бразерса «тиктокером».

Эпизод произошел на последних секундах матча, который «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл со счётом 111:123. Как рассказал после игры Крис Пол, он получил первый технический фол за то, что назвал судью «тиктокером».

Видео можно посмотреть на канале SM Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Затем он заявил арбитрам, что они наделены слишком большой властью, за что получил второй технический и был удалён с площадки.

В этом матче Крис Пол набрал за почти 25 минут игрового времени 12 очков, сделал шесть подборов и четыре результативных передачи. «Голден Стэйт Уорриорз» занимают 10-е место в Западной конференции.