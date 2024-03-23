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Комиссионер НБА Адам Сильвер: если кто-то хочет делать ставки — пусть делает

Комиссионер НБА Адам Сильвер: если кто-то хочет делать ставки — пусть делает
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер высказался насчёт вопроса ставок на результаты матчей, которые делают некоторые игроки лиги.

«Честно говоря, я не вижу тут опасений. Если кто-то хочет делать ставки – пусть делает. Если вы не связаны с матчем, на который ставите, то всё нормально», — приводит слова Сильвера издание Sportskeeda со ссылкой на CNN.

Также комиссионер НБА высказался о мнении, что основная активность фанатов в спорте переходит в соцсети.

«Смотря в будущее, мы должны подумать о том, как мы будем производить наш продукт, чтобы матчи были более доступными аудитории. Людям нравятся социальные сети, и наши игроки там невероятно популярны, но они не заменят живую игру», — отметил он.

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