«Они нас не уважают». Алекс Абринес раскритиковал судей Евролиги за предвзятость

Член команды «Барселона» Алекс Абринес раскритиковал решения арбитров Евролиги и предвзятое судейство во время матча с «Панатинаикосом». Встреча завершилась поражением «Барселоны» со счётом 81:89.

«Мы были вторыми в турнирной таблице почти весь сезон, но они нас не уважают. Игра изменилась, когда официальные лица вызвали Эргина Атамана (тренер «‎Панатинаикоса». — Прим. «‎Чемпионата») за технический фол.

Рефери начали манипулировать игрой, меняя критерии оценки фолов, и вместо того, чтобы наказывать их, они наказывают нас. Я говорю не только о тех судьях, которые были только на этом матче. Это отношение происходило каждую неделю. С этим нужно что-то делать.

Я не знаю, почему это происходит, хотелось бы верить, что нет никакой намеренной кампании против «Барселоны». Но столько совпадений наводит на мысли, что это происходит не просто так. Они не позволяют нам играть лучшим образом, и мне кажется, что это несправедливо.

Что-то должно измениться. Не может быть, чтобы судьи допускали так много ошибок, а потом расходились по домам как ни в чём не бывало. А на следующей неделе они вернутся и продолжат получать зарплату», — приводит слова Абринеса портал Basket News.