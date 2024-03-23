Ближайшие матчи Единой лиги начнутся с минуты молчания

Перед матчами баскетбольной Единой лиги ВТБ, которые запланированы на 24, 25 и 26 марта, будет объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

Также минута молчания запланирована и перед матчами Единой молодёжной лиги, которые пройдут 25–26 марта. На матчах рекомендовано полностью отменить все развлекательные мероприятия, включая выступления группы поддержки и маскотов.

«Единая лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким пострадавших по время трагедии в «Крокус Сити Холле». О возможных изменениях в расписании матчей лига будет сообщать дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы Единой Лиги.

Вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар.