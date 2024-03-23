РФБ сообщила об отмене матчей в Москве в предстоящие выходные

Российская федерация баскетбола сообщила, что в Москве приостановлено проведение спортивных соревнований.

Отменены два матча предпоследнего тура второго этапа Фонбет чемпионата России – Премьер-лига, которые должны были пройти 23 марта: МБА – УГМК и «Динамо» Москва – «Спарта энд К». 24 марта не состоится игра последнего тура мужского чемпионата России – Суперлига МБА-МАИ – «Тамбов».

Перенесены все матчи первенства России среди юниоров до 17 лет, которые должны были пройти в субботу и воскресенье в столичной СШОР «Тимирязевская».

Матч чемпионата России – Премьер-лига в Курске между местным «Динамо» и «Надеждой» пройдёт 23 марта без зрителей.

Под вопросом находится проведение двух матчей в Вологде женского чемпионата России – Высшая лига «Вологжанка-Вологда-регион» – ЦОП. Если эти игры состоятся, они также пройдут без зрителей.

Вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек.