«А кто лучше?» Кендрик Нанн считает себя лучшим атакующим игроком Евролиги

Атакующий защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн уверен, что он является лучшим атакующим игроком Евролиги на данный момент.
«Конечно, это я. Есть кто-то лучше?» — приводит слова Нанна издание Eurohoops.
Накануне Кендрик Нанн стал самым результативным игроком «Панатинаикоса» в победном матче с «Барселоной». Американец набрал в этой игре 22 очка.
«Это была большая победа. Мы просто пытаемся добиваться как можно большего преимущества на своей площадке, это очень важно», — добавил он.
Кендрик Нанн присоединился к «Панатинаикосу» перед 7-м туром Евролиги в начале ноября, с тех пор он является одним из ключевых игроков команды Эргина Атамана.
Проводя на площадке в среднем 26:10 минут за игру, он набирает 14,8 очка, делает 2,3 подбора и 2,9 передачи, реализовав все 52 штрафных броска.