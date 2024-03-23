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«А кто лучше?» Кендрик Нанн считает себя лучшим атакующим игроком Евролиги

«А кто лучше?» Кендрик Нанн считает себя лучшим атакующим игроком Евролиги
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Атакующий защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн уверен, что он является лучшим атакующим игроком Евролиги на данный момент.

«Конечно, это я. Есть кто-то лучше?» — приводит слова Нанна издание Eurohoops.

Накануне Кендрик Нанн стал самым результативным игроком «Панатинаикоса» в победном матче с «Барселоной». Американец набрал в этой игре 22 очка.

«Это была большая победа. Мы просто пытаемся добиваться как можно большего преимущества на своей площадке, это очень важно», — добавил он.

Кендрик Нанн присоединился к «Панатинаикосу» перед 7-м туром Евролиги в начале ноября, с тех пор он является одним из ключевых игроков команды Эргина Атамана.

Проводя на площадке в среднем 26:10 минут за игру, он набирает 14,8 очка, делает 2,3 подбора и 2,9 передачи, реализовав все 52 штрафных броска.

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