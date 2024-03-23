В 31-м туре Евролиги награду «Самый ценный игрок» получили два баскетболиста

В рамках 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги награду «Самого ценного игрока» получили атакующий защитник «Анадолу Эфес», американец Элайджа Брант и форвард мадридского «Реала», хорват Марио Хезонья.
Элайджа Брант в составе «Анадолу Эфес» одержал победу над «Альбой» со счётом 85:84. За время игры Брант смог набрать 24 очка, сделал пять подборов и отдал четыре результативные передачи.
Марио Хезонья в составе «Реала Мадрид» также вышел победителем по итогам игры с «Партизаном». Встреча завершилась со счётом 88:76. По итогам игры Марио Хезонья набрал 25 очков, сделал шесть подборов и четыре результативные передачи, а также смог пять раз успешно реализовать трёхочковый бросок.
Напомним, в предыдущем, 30-м туре чемпионата Евролиги самым ценным игроком был признан Уэйд Болдуин.
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