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В 31-м туре Евролиги награду «Самый ценный игрок» получили два баскетболиста

В 31-м туре Евролиги награду «Самый ценный игрок» получили два баскетболиста
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В рамках 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги награду «Самого ценного игрока» получили атакующий защитник «Анадолу Эфес», американец Элайджа Брант и форвард мадридского «Реала», хорват Марио Хезонья.

Элайджа Брант в составе «Анадолу Эфес» одержал победу над «Альбой» со счётом 85:84. За время игры Брант смог набрать 24 очка, сделал пять подборов и отдал четыре результативные передачи.

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
21 марта 2024, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
85 : 84
Альба
Берлин, Германия
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Отуру, Дом, Уиллис, Джонс
Альба: Браун, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Никич, Самар, Олинде, Кумадже, Тиман

Марио Хезонья в составе «Реала Мадрид» также вышел победителем по итогам игры с «Партизаном». Встреча завершилась со счётом 88:76. По итогам игры Марио Хезонья набрал 25 очков, сделал шесть подборов и четыре результативные передачи, а также смог пять раз успешно реализовать трёхочковый бросок.

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
21 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
76 : 88
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Партизан: Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Трифунович, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Кабокло
Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Алосен, Дек, Пуарье, Тавареш, Ябуселе, Ндиайе, Муса

Напомним, в предыдущем, 30-м туре чемпионата Евролиги самым ценным игроком был признан Уэйд Болдуин.

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