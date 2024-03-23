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Венсан Пуарье: в сборной Франции будут рады помочь Вембаньяме развить талант

Венсан Пуарье: в сборной Франции будут рады помочь Вембаньяме развить талант
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Игрок баскетбольного клуба «Реал Мадрид» французский центровой Венсан Пурье высказался о звёздном соотечественнике Викторе Вембаньяме, выступающем в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Сан-Антонио Спёрс».

«Он молод, очень талантлив и находится в идеальной системе, такой как «Сан-Антонио Спёрс». И он уже продемонстрировал выдающиеся качества в своём дебютном сезоне.

Ему нужно продолжать работать, а мы в сборной будем рады помочь ему максимально развить свой талант», — приводит слова Пуарье издание Eurohoops.

В нынешнем сезоне 20-летний Вембаньяма обошёл Шакила О'Нила (19) и занял чистое первое место в истории лиги по количеству игр как минимум с пятью блок-шотами до 21-летнего возраста — 20. Отметим, что в пятёрку лучших также входят Энтони Дэвис (14), Джош Смит (13) и Кевин Гарнетт (10).

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