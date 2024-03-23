РФБ утвердила новую дату матча «Химки» — «Челбаскет»

Российская федерация баскетбола (РФБ) утвердила новую дату проведения матча регулярного сезона чемпионата Суперлиги «Химки» — «Челбаскет».

Встреча состоится во вторник, 26 марта, в Баскетбольном центре Химки, начало игры — в 18:30 мск.

В настоящий момент, после 27 матчей, «Химки» возглавляют турнирную таблицу Суперлиги. На втором месте располагается «Темп-СУМЗ-УГМК», замыкает тройку лидеров «Иркут».

Напомним, игра была перенесена в связи с трагедией в Московской области. Вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.