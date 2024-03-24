«У меня в семье нет человека с сотней миллионов». Лиллард — о проблемах игроков НБА

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» американец Демьен Лиллард высказался о проблемах игроков, сталкивающихся с большими деньгами и известностью по приходу в лигу.

«У меня нет человека в семье, у которого есть 100 миллионов долларов, которого показывают по ТВ и который должен всегда за собой следить. А это то, с чем мне пришлось иметь дело, и если вы не справитесь, то покатитесь вниз.

Мы просто погружаемся в жизнь, приходим на тренировки, тренируемся и смотрим записи. И мы настолько вовлечены в это, что не осознаем, какое влияние оказывает на нас наша жизнь. Думаю, я игнорировал это долгое время. У нас никогда не было разговоров о ментальном здоровье, и депрессии и тому подобном… Я просто считал, что должен всё выдержать», — сказал Лиллард в подкасте Dinners with DeMar Show.