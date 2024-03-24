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Атланта Хоукс – Шарлотт Хорнетс 132:91, как сыграли, победила Атланта Хоукс, результат матча НБА 24 марта

«Атланта» одержала разгромную победу над «Шарлотт» с разницей в 41 очко в матче НБА
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» (Веризон-центр) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 132:91.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
132 : 91
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс: Мюррей - 28, Фернанду - 25, Мэтьюз - 20, Богданович - 12, Капела - 12, Хантер - 11, Крейчи - 9, Мэттьюз - 6, Уиндлер - 5, Форрест - 4, Джонсон, Янг
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 27, Миллер - 13, Ричардс - 12, Покушевски - 9, Манн - 9, Мицич - 8, Уильямс - 7, Дав. Бертанс - 6, Макгауэнс, Смит, Бэйли, Тор

Баскетболисты «Хоукс» сделали небольшой задел в первой четверти, выиграв её с разницей в два очков. Но к большому перерыву сумели увеличить разрыв до «+18». Третья четверть снова осталась за хозяевами площадки, которые упрочили преимущество, увеличив разрыв до 25 баллов. Финальную 12-минутку снова выиграли баскетболисты «Хоукс», подведя разгромный итог матча — «+41».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Атланты» стал защитник Деджонте Мюррей, оформивший дабл-дабл: 28 очков, семь подборов и 12 передач. Ещё один дубл-дабл на счету швейцарского центрового Клинта Капелы: 12 очков, 10 подборов и одна передача. Ангольский центровой Бруно Фернанду набрал 25 очков, сделал шесть подборов и одну передачу. Ещё один дубл-дабл на счету швейцарского центрового Клинта Капелы: 12 очков, 10 подборов и одна передача.

В составе гостей лучшим был американский лёгкий форвард Майлз Бриджес, набравший 27 очков и сделавший пять подборов. Защитник «Хорнетс» Ник Ричардс оформил дабл-дабл: набрал 12 очков, сделал 16 подборов и одну передачу.

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