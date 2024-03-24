«Атланта» одержала разгромную победу над «Шарлотт» с разницей в 41 очко в матче НБА

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» (Веризон-центр) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 132:91.

Баскетболисты «Хоукс» сделали небольшой задел в первой четверти, выиграв её с разницей в два очков. Но к большому перерыву сумели увеличить разрыв до «+18». Третья четверть снова осталась за хозяевами площадки, которые упрочили преимущество, увеличив разрыв до 25 баллов. Финальную 12-минутку снова выиграли баскетболисты «Хоукс», подведя разгромный итог матча — «+41».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Атланты» стал защитник Деджонте Мюррей, оформивший дабл-дабл: 28 очков, семь подборов и 12 передач. Ещё один дубл-дабл на счету швейцарского центрового Клинта Капелы: 12 очков, 10 подборов и одна передача. Ангольский центровой Бруно Фернанду набрал 25 очков, сделал шесть подборов и одну передачу. Ещё один дубл-дабл на счету швейцарского центрового Клинта Капелы: 12 очков, 10 подборов и одна передача.

В составе гостей лучшим был американский лёгкий форвард Майлз Бриджес, набравший 27 очков и сделавший пять подборов. Защитник «Хорнетс» Ник Ричардс оформил дабл-дабл: набрал 12 очков, сделал 16 подборов и одну передачу.