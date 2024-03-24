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Везенков рассказал, кто должен стать MVP Евролиги в этом году

Везенков рассказал, кто должен стать MVP Евролиги в этом году
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Форвард «Сакраменто Кингз» и действующий MVP Евролиги Александар Везенков высказал мнение о том, что разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс должен выиграть награду самому ценному игроку в этом сезоне.

Майк Джеймс выступает за «Монако» с 2021 года. В этом же году Джеймс в составе команды вышел в плей-офф Евролиги. В нынешнем сезоне Майк Джеймс в среднем за игру набирал 19,3 очка, а также делал 5,1 передачи и 4,3 подбора. На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Евролиги.

Напомним, в 28-м туре Евролиги Джеймс установил рекорд лиги по набранным очкам. После матча с сербской «Црвеной Звездой» на его счету уже 4464 очка. В этом матче «Монако» дома обыграл «Црвену Звезду» со счётом 98:80.

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