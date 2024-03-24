Единая лига назвала даты, в которые будут сыграны перенесённые матчи

В связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле» Единая лига ВТБ перенесла четыре матча чемпионата. Сегодня, 24 марта, организацией было опубликовано новое расписание матчей.

ЦСКА – «Зенит» — 28 марта.

ЦСКА – «Локомотив-Кубань» — 1 апреля.

«Парма» — «Енисей» — 10 апреля.

Также утверждены новые даты перенесённых матчей Единой молодёжной лиги.

«МБА-Юниор» — «Локо-2» — 26 и 27 марта.

«ЦСКА-Юниор» — «Енисей-2» — 26 и 27 марта.

Напомним, вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По официальным данным, погибли более 130 человек.