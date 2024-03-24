Инсайдер: Маззулла со слезами сказал, что хочет для «Бостона» ещё один чемпионский баннер

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» американец Седрик Максвелл поведал о недавнем разговоре с действующим главным тренером клуба Джо Маззуллой.

«Я разговаривал с Джо Маззуллой, он ходил вокруг площадки перед игрой и держал чётки в руке. Я был единственный, кто оказался рядом. Он остановился напротив меня и сказал: «Макс, какие из этих чемпионских баннеров твои?» Я ответил, что это баннеры 1981 и 1984 годов. А он ответил: «Я сделаю всё, чтобы принести сюда ещё один баннер». И у него в глазах стояли слёзы», — сказал Максвелл в интервью YouTube-каналу First The Floor.

В настоящий момент, после 71 матча, «Бостон» возглавляет таблицу Восточной конференции НБА.