Пол Пирс: «Клипперс» потеряли лидера из-за отсутствия Уэстбрука

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает, что отсутствие Расселла Уэстбрука является причиной нестабильного выступления «Лос-Анджелес Клипперс».

«У них нет лидера после того, как Уэстбрук выбыл. Люди не понимают, насколько Уэстбрук важен для этой команды. Вы должны быть лидером в раздевалке, в игре и на скамейке запасных.

У кого есть авторитет? Я уважаю Кавая, уважаю Пола Джорджа и уважаю Хардена, но самый большой авторитет у Уэстбрука. Потому что он привносит страсть, привносит энергию. Пол Джордж сказал, что они не играют отстойно, когда видят, как играет Уэстбрук», — сказал Пирс в подкасте Ticket and The Truth.