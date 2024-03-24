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Батюм объяснил, почему переход из «Клипперс» в «Филадельфию» дался ему тяжело

Батюм объяснил, почему переход из «Клипперс» в «Филадельфию» дался ему тяжело
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Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» француз Николя Батюм объяснил, почему переход в конце минувшего года из «Лос-Анджелес Клипперс» не дался ему легко.

«Поначалу было нелегко. Тяжело, когда тебя обменивают по ходу сезона. В начале сезона я был важной частью «Клипперс». Хотя я перешёл в хорошую команду, в хорошем положении и сразу же получил позицию, так что я могу заняться делами. Таков баскетбольный бизнес.

Была ли эта сделка сложнейшей? Да, потому что идёт сезон. У меня в школе двое детей, у меня есть жена. Всё организовано, и при этом ничего не спланировано. И когда я услышал о сделке, то не собирался участвовать в ней», — приводит слова Батюма ClutchPoints.

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