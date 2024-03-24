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Дюрант: Попович очень многое значит для меня и баскетбола, я люблю его

Дюрант: Попович очень многое значит для меня и баскетбола, я люблю его
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант высказался о действующем главном тренере «Сан-Антонио Спёрс» Греге Поповиче.

«Он многое значит для меня, для баскетбола и штата Техас. Играя в Остине и часто посещая игры «Сан-Антонио», я увидел, какое влияние он оказал на регион. Я всегда восхищался им, но когда вы приходите в лигу, вы понимаете, какой он.

Настоящий, никакой фальши, никакой маски. И моё уважение поднялось на новый уровень после того, как я получил возможность сыграть под его руководством и завоевать золотую медаль [ОИ]. Поэтом я хочу передать ему привет и сказать, что люблю его. Золотая медаль навсегда нас связала. Он выдающий человек и настоящий друг», — приводит слова Дюранта журналист Пол Гарсия в соцсети X (ранее Twitter).

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