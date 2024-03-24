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«Нападение оставляет желать лучшего». Карасёв оценил победу МБА над «Астаной»

«Нападение оставляет желать лучшего». Карасёв оценил победу МБА над «Астаной»
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Главный тренер баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв прокомментировал победу команды в матче с казахстанской «Астаной» (76:54), который состоялся сегодня, 24 марта.

Единая лига ВТБ . Группа Б
24 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
54 : 76
МБА
Москва
Астана: Андерсон - 21, Джонсон - 10, Дэвис - 10, Пушица - 5, Щербак - 4, Скиппер-Браун - 2, Гаврилов - 2, Мурзагалиев, Марчук, Марчук, Айткали, Майдекин
МБА: Воронов - 17, Хоменко - 13, Минченко - 10, Трушкин - 9, Лопатин - 8, Валиев - 8, Исмаилов - 4, Коновалов - 3, Касаткин - 2, Барашков - 2, Голдырев, Якушин

«Очень важная победа для нас. В первую очередь мы по заданию справились с лидерами «Астаны», и в большей степени именно защита нам принесла эту победу, потому что нападение оставляет желать лучшего. После защиты у нас были хорошие моменты для быстрого перехода, мы забивали лёгкие мячи. Самое главное, что действительно выполнили установки по защите, которую хотели сыграть», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

В настоящий момент после восьми матчей МБА занимает четвёртое место в таблице группы Б и находится на границе зоны плей-ин.

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