«Нападение оставляет желать лучшего». Карасёв оценил победу МБА над «Астаной»
Поделиться
Главный тренер баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв прокомментировал победу команды в матче с казахстанской «Астаной» (76:54), который состоялся сегодня, 24 марта.
Единая лига ВТБ . Группа Б
24 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
54 : 76
МБА
Москва
Астана: Андерсон - 21, Джонсон - 10, Дэвис - 10, Пушица - 5, Щербак - 4, Скиппер-Браун - 2, Гаврилов - 2, Мурзагалиев, Марчук, Марчук, Айткали, Майдекин
МБА: Воронов - 17, Хоменко - 13, Минченко - 10, Трушкин - 9, Лопатин - 8, Валиев - 8, Исмаилов - 4, Коновалов - 3, Касаткин - 2, Барашков - 2, Голдырев, Якушин
«Очень важная победа для нас. В первую очередь мы по заданию справились с лидерами «Астаны», и в большей степени именно защита нам принесла эту победу, потому что нападение оставляет желать лучшего. После защиты у нас были хорошие моменты для быстрого перехода, мы забивали лёгкие мячи. Самое главное, что действительно выполнили установки по защите, которую хотели сыграть», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.
В настоящий момент после восьми матчей МБА занимает четвёртое место в таблице группы Б и находится на границе зоны плей-ин.
Комментарии
- 24 марта 2024
-
22:33
-
21:43
-
20:44
-
19:49
-
18:55
-
17:39
-
16:48
-
15:21
-
14:38
-
14:20
-
13:14
-
12:15
-
11:33
-
10:57
-
09:46
-
07:49
-
05:24
-
05:03
-
00:49
- 23 марта 2024
-
23:56
-
22:40
-
21:20
-
20:46
-
18:49
-
17:43
-
16:56
-
16:23
-
15:20
-
14:38
-
14:12
-
13:58
-
13:49
-
12:40
-
12:33
-
12:25