«Нападение оставляет желать лучшего». Карасёв оценил победу МБА над «Астаной»

Главный тренер баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв прокомментировал победу команды в матче с казахстанской «Астаной» (76:54), который состоялся сегодня, 24 марта.

«Очень важная победа для нас. В первую очередь мы по заданию справились с лидерами «Астаны», и в большей степени именно защита нам принесла эту победу, потому что нападение оставляет желать лучшего. После защиты у нас были хорошие моменты для быстрого перехода, мы забивали лёгкие мячи. Самое главное, что действительно выполнили установки по защите, которую хотели сыграть», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

В настоящий момент после восьми матчей МБА занимает четвёртое место в таблице группы Б и находится на границе зоны плей-ин.