Джулиус Рэндл заявил, что его уход из «Лейкерс» был связан с Леброном

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» американский форвард Джулиус Рэндл считает, что его уход из «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2018 году был связан с подписанием звёздного соотечественника Леброна Джеймса.

«Я действительно начал превращаться в стабильного игрока. Да ладно, чуваки, я просто надрывал свою задницу. Мне хорошо платили, и я, очевидно, хотел играть в «Лейкерс». Но, похоже, что это не имело значения.

Пришёл Леброн, и это было похоже на «убирай свою задницу отсюда». Было сложно, я был ограниченно свободным агентом, и когда ты соблюдаешь все эти правила, выжидаешь… Деньги практически закончились. И я оказался в подвешенном состоянии», — сказал Рэндл в подкасте Roommates Show.