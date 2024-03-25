Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Кливленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 121:84.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился центровой Эдрис Адебайо, который записал на свой счёт дабл-дабл: 15 очков, 16 подборов и четыре передачи. Отметим также выступление защитника Хейвуда Хайсмита. Он набрал 18 очков, сделал пять подборов и две передачи.

Самым результативным в составе «Кливленда» стал форвард Эван Мобли, который набрал 15 очков, сделал четыре подбора и одну передачу. В следующей игре «Майами» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Кливленд» проведёт матч с «Шарлотт Хорнетс».