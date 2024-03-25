Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майами Хит — Кливленд Кавальерс 121:84, как сыграли, кто победил, результат матча НБА 25 марта

Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Кливленд»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 121:84.

НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
121 : 84
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Хайсмит - 18, Адебайо - 15, Батлер - 15, Розир - 14, Брайант - 14, Мартин - 11, Миллз - 10, Райт - 8, Йович - 8, Кэйн - 5, Суидер - 3, Жакез-мл., Робинсон
Кливленд Кавальерс: Мобли - 15, Гарлэнд - 9, Бейтс - 9, Джонс - 9, Аллен - 9, Портер - 8, Моррис - 7, Томпсон - 6, Ньянг - 6, Окоро - 3, ЛеВерт - 2, Меррилл - 1

Лучшей результативностью в составе победителей отметился центровой Эдрис Адебайо, который записал на свой счёт дабл-дабл: 15 очков, 16 подборов и четыре передачи. Отметим также выступление защитника Хейвуда Хайсмита. Он набрал 18 очков, сделал пять подборов и две передачи.

Самым результативным в составе «Кливленда» стал форвард Эван Мобли, который набрал 15 очков, сделал четыре подбора и одну передачу. В следующей игре «Майами» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Кливленд» проведёт матч с «Шарлотт Хорнетс».

Материалы по теме
У кого самая длинная серия по дабл-даблам в НБА? Домантас Сабонис на пороге рекорда
У кого самая длинная серия по дабл-даблам в НБА? Домантас Сабонис на пороге рекорда
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android