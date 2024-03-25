«Лейкерс» одержали победу над «Индианой» в третьем по результативности матче сезона

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 150:145.

Баскетболисты «Пэйсерс» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в шесть очков. Вторую четверть выиграли хозяева, догнав соперника и выйдя вперёд на четыре балла к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Лейкерс» продолжили закреплять свой успех и перед финальной 12-минуткой лидировали с разницей в 13 очков. Решающая четверть осталась за гостями, которым всё же не удалось догнать соперника.

Отметим, что 295 очков в этой игре – третий показатель по очкам в сезоне.

Самым результативным игроком по очкам в составе «Лейкерс» стал центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл: он набрал 36 очков, сделал 13 подборов и три передачи. Ещё один дабл-дабл на счету лёгкого форварда хозяев Леброна Джеймса, который набрал 26 очков, сделал пять подборов и 10 передач. Разыгрывающий «Лейкерс» Спенсер Динвидди набрал 26 очков, сделал два подбора и пять передач. Защитник Остин Ривз набрал 25 очков, сделал пять подборов и восемь передач.

В составе гостей лучшим был камерунский центровой Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл: 36 очков, 12 подборов и две передачи. Защитник «Пэйсерс» Тайрис Халибёртон также закончил встречу с дабл-даблом: 12 очков, шесть подборов и 10 передач.