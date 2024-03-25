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Лос-Анджелес Лейкерс – Индиана Пэйсерс 150:145, как сыграли, победил Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча НБА 25 марта

«Лейкерс» одержали победу над «Индианой» в третьем по результативности матче сезона
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 150:145.

НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
150 : 145
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Джеймс - 26, Динвидди - 26, Ривз - 25, Принс - 14, Хатимура - 9, Реддиш - 7, Хэйс - 4, Кристи - 3, Мэйс, Джайлс, Льюис
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 36, Тёрнер - 20, Макконнелл - 17, Нембард - 15, Макдермотт - 14, Несмит - 13, Халибёртон - 12, Топпин - 11, Джексон - 5, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Смит

Баскетболисты «Пэйсерс» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в шесть очков. Вторую четверть выиграли хозяева, догнав соперника и выйдя вперёд на четыре балла к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Лейкерс» продолжили закреплять свой успех и перед финальной 12-минуткой лидировали с разницей в 13 очков. Решающая четверть осталась за гостями, которым всё же не удалось догнать соперника.

Отметим, что 295 очков в этой игре – третий показатель по очкам в сезоне.

Самым результативным игроком по очкам в составе «Лейкерс» стал центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл: он набрал 36 очков, сделал 13 подборов и три передачи. Ещё один дабл-дабл на счету лёгкого форварда хозяев Леброна Джеймса, который набрал 26 очков, сделал пять подборов и 10 передач. Разыгрывающий «Лейкерс» Спенсер Динвидди набрал 26 очков, сделал два подбора и пять передач. Защитник Остин Ривз набрал 25 очков, сделал пять подборов и восемь передач.

В составе гостей лучшим был камерунский центровой Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл: 36 очков, 12 подборов и две передачи. Защитник «Пэйсерс» Тайрис Халибёртон также закончил встречу с дабл-даблом: 12 очков, шесть подборов и 10 передач.

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