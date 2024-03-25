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Все результаты игрового дня НБА 25 марта

Все результаты игрового дня НБА 25 марта
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В ночь с 24 на 25 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 25 марта

«Детройт Пистонс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 101:114
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс» — 107:121
«Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 121:84
«Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 118:93
«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 114:110
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана Пэйсерс» — 150:145

Отметим, что в игре между «Лейкерс» и «Индианой» было набрано 295 очков на двоих, что является третьим показателем результативности по общему количеству очков за матч в сезоне.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
101 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Детройт Пистонс: Мету - 17, Флинн - 17, Айви - 16, Уайзмен - 15, Бейхайм - 13, Эвбуомван - 7, Браун - 6, Роден - 5, Сассер - 3, Фурнье - 2, Дюрен, Каннингем, Умуде
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 36, Макколлум - 23, Маршалл - 14, Валанчюнас - 13, Нэнс - 9, Мёрфи - 8, Джонс - 7, Альварадо - 4, Хоукинс, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 121
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 20, Пауэлл - 20, Джордж - 18, Зубац - 13, Харден - 12, Пламли - 8, Мэнн - 6, Бостон - 4, Браун - 4, Коффи - 2, Хиланд, Тайс, Примо, Мун
Филадельфия Сиксерс: Макси - 24, Харрис - 24, Пэйн - 23, Убре - 12, Рид - 10, Хилд - 9, Мартин - 8, Бамба - 5, Даутин - 3, Каунсил - 3, Уилсон, Батюм
НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
121 : 84
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Хайсмит - 18, Адебайо - 15, Батлер - 15, Розир - 14, Брайант - 14, Мартин - 11, Миллз - 10, Райт - 8, Йович - 8, Кэйн - 5, Суидер - 3, Жакез-мл., Робинсон
Кливленд Кавальерс: Мобли - 15, Гарлэнд - 9, Бейтс - 9, Джонс - 9, Аллен - 9, Портер - 8, Моррис - 7, Томпсон - 6, Ньянг - 6, Окоро - 3, ЛеВерт - 2, Меррилл - 1
НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 93
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Портис - 15, Лопес - 14, Лиллард - 11, Миддлтон - 11, Коннотон - 11, Краудер - 10, Бисли - 8, Галлинари - 3, Боучэмп - 2, Ливингстон - 2, Беверли - 1, Адетокунбо, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гидди - 19, Уильямс - 18, Гилджес-Александер - 12, Уиггинс - 8, Дорт - 7, Холмгрен - 6, Джо - 6, Уотерс III - 6, Уильямс - 6, Уоллес - 5, Уильямс, Бийомбо, Сарр, Хэйворд, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 23, Рид - 20, Гобер - 17, Конли - 14, Александер-Уолкер - 11, Андерсон - 10, Макдэниелс - 8, Моррис - 8, Маклафлин - 3, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Томпсон - 16, Уиггинс - 15, Куминга - 14, Грин - 12, Подзиемски - 7, Пол - 7, Джексон-Дэвис - 6, Пэйтон II - 2, Муди, Луни, Сантос, Шарич, Киньонес
НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
150 : 145
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Джеймс - 26, Динвидди - 26, Ривз - 25, Принс - 14, Хатимура - 9, Реддиш - 7, Хэйс - 4, Кристи - 3, Мэйс, Джайлс, Льюис
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 36, Тёрнер - 20, Макконнелл - 17, Нембард - 15, Макдермотт - 14, Несмит - 13, Халибёртон - 12, Топпин - 11, Джексон - 5, Шиппард - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Смит
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