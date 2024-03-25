В ночь с 24 на 25 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 25 марта

«Детройт Пистонс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 101:114

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс» — 107:121

«Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс» — 121:84

«Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 118:93

«Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 114:110

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана Пэйсерс» — 150:145

Отметим, что в игре между «Лейкерс» и «Индианой» было набрано 295 очков на двоих, что является третьим показателем результативности по общему количеству очков за матч в сезоне.