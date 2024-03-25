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Стали известны сроки дисквалификации Джаббари Смита и Криса Данна за драку

Исполнительный вице-президент НБА Джо Думарс утвердил наказание игроков «Хьюстон Рокетс» и «Юты Джаз» Джаббари Смита и Криса Данна соответственно за драку, устроенную в матче в ночь с 23 на 24 марта мск на паркете «Тойота-центра».

Джаббари Смит был дисквалифицирован на два матча, в то время как Крис Данн получил бан на одну игру.

Напомним, в конце первой четверти между игроками Джаббари Смитом и Крисом Данном произошла стычка, которая переросла в массовую потасовку. Сама встреча завершилась со счётом 147:119 в пользу «Хьюстона».

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Грин («Хьюстон»), набравший 41 очко при четырёх подборах и четырёх результативных передачах.

Для «Рокетс» эта победа стала восьмой подряд в регулярном чемпионате НБА. «Юта», напротив, потерпела пятое поражение кряду.