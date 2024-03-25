Турнирные расклады в НБА на 25 марта: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

14 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации завершится регулярный чемпионат, а уже 20-го начнётся раунд плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его раскладами. Напомним, первые шесть клубов из каждой конференции получают прямую путёвку в плей-офф. Коллективы, которые по итогам регулярного чемпионата займут 7-10 места, сыграют в турнире плей-ин.

В плей-ин победитель первой пары сыграет с проигравшей командой из второй пары, после чего определится команда, которая окажется в плей-офф под восьмым посевом. Победитель второй пары напрямую выйдет в плей-офф под седьмым посевом. Плей-ин состоится с 16 по 19 апреля.

В Западной конференции участие в плей-офф на данный момент гарантировали себе следующие команды: «Денвер Наггетс», «Оклахома-Сити Тандер», «Миннесота Тимбервулвз». На Востоке это «Бостон Селтикс», «Милуоки Бакс», «Кливленд Кавальерс», «Нью-Йорк Никс», «Орландо Мэджик», «Индиана Пэйсерс», «Филадельфия Сиксерс» и «Майами Хит».

В 1/4 финала Востока и Запада встретятся:

первая пара: первый посев — восьмой посев;

вторая пара: четвёртый посев — пятый посев;

третья пара: третий посев — шестой посев;

четвёртая пара: второй посев — седьмой посев.

В следующих стадиях между собой сыграют соседние пары, а в финале плей-офф НБА встретятся победители конференций.