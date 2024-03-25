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«Я выключаю свой телефон». Вембаньяма — о критике в социальных сетях

«Я выключаю свой телефон». Вембаньяма — о критике в социальных сетях
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал о том, как он реагирует на критику в социальных сетях.

«Я выключаю свой телефон. Чаще всего этих приложений даже нет на моём телефоне. Иногда я удаляю их на несколько дней, недель или месяцев. А когда мне нужно что-то найти, я загружаю их снова. Социальные сети — это не то, о чём я когда-либо беспокоился», — приводит слова Вембаньямы Bleacher Report.

Недавно французский баскетболист стал вторым новичком в истории НБА, которому в конкретной игре удалось набрать как минимум 30 очков, сделать 15 подборов, пять результативных передач и столько же блок-шотов. Ранее это удавалось двукратному чемпиону НБА в составе «Сан-Антонио» Дэвиду Робинсону.

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