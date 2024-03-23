Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Виктор Вембаньяма, статистика НБА: защита центрового Сан-Антонио после Матча всех звёзд НБА

Вембаньяма делает после Матча всех звёзд больше блок-шотов за игру, чем пять команд НБА
Никита Бирюков
Вембаньяма делает большое количество блок-шотов
Аудио-версия:
Комментарии
Убедительная игра в обороне центрового «Сан-Антонио».

Первый сезон Виктора Вембаньямы в «Сан-Антонио Спёрс» понемногу подходит к концу, так как «шпоры» давно потеряли шансы на выход в плей-офф. При этом французский центровой продолжает совершенствоваться и развиваться в лиге с каждым днём. В чём на этот раз проявил себя первый номер драфта 2024 года и почему его уже можно называть осьминогом в НБА?

После Матча всех звёзд «Сан-Антонио» провёл 15 матчей в регулярном чемпионате. В них «шпоры» во главе с Вембаньямой добыли всего четыре победы, но удивляет именно игра молодого таланта. Виктор уже привык к нагрузкам и темпу в НБА и выдаёт отличные перформансы. Прежде всего выделяясь за счёт своих антропометрических данных. Благодаря сочетанию длины и размаха рук, а также умений он делает огромное количество блок-шотов.

Кто даёт советы Вембаньяме?
Вембаньяма — терминатор! Француз учится у великих в «Спёрс» и ни о чём не переживает
Вембаньяма — терминатор! Француз учится у великих в «Спёрс» и ни о чём не переживает

Мало того, что Вемби является лидером ассоциации по количеству совершённых блок-шотов в ассоциации — 216, так юное дарование «Сан-Антонио» после МВЗ блокирует больше и лучше, чем пять команд НБА — «Чикаго Буллз» — 3,3, «Бруклин Нетс» — 3,8, «Шарлотт Хорнетс» — 3,9, «Вашингтон Уизардс» — 4,1 и «Детройт Пистонс» — 4,4. Сам же француз набирает 4,6 блок-шота за игру.

Может быть, Вембаньяма ещё не является не является защитником элитного уровня, вокруг которого строится вся оборона команды, но даже на своих врождённых инстинктах умудряется делать такие цифры. При этом 20-летний француз претендует на звание «Новичок года» в НБА. На данный момент Виктор идёт первым среди новичков по количеству набранных очков, подборам, перехватам, блокам и четвёртым — по отданным результативным передачам. Чет Холмгрен — единственный соперник центрового «шпор» — пока и близко не показывает такой индивидуальной статистики, зато компенсирует всё лучшей командой.

Холмгрен составит конкуренцию французу?
Вембаньяма — лучший новичок НБА? Один парень из «Оклахомы» с этим не согласен
Вембаньяма — лучший новичок НБА? Один парень из «Оклахомы» с этим не согласен

Наш герой всё больше начинает походить на Руди Гобера, который был ответственным за оборону в «Юте Джаз», а теперь руководит защитой в одном из лучших клубов Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз». Главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович практически на каждой пресс-конференции отмечает прогресс своего лучшего игрока, но при этом делает комплименты с умом, чтобы молодому парню не сорвало голову.

Сравнение Вемби и Гобера:
В истории НБА не было ни одного новичка, становившегося DPOY. Есть ли шанс у Вембаньямы?
В истории НБА не было ни одного новичка, становившегося DPOY. Есть ли шанс у Вембаньямы?

В следующем сезоне Вемби станет ещё сильнее во всех аспектах игры? С большой долей вероятности — да. Первый год — самый сложный с точки зрения адаптации и тому подобных вещей. К тому же нельзя забывать о Поповиче, который умеет работать с молодыми талантами. Представьте, если сейчас Виктор по ходу всего сезона делает 3,5 блока за игру, то что же будет дальше… Не терпится быстрее это увидеть.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android