Вембаньяма делает после Матча всех звёзд больше блок-шотов за игру, чем пять команд НБА

Первый сезон Виктора Вембаньямы в «Сан-Антонио Спёрс» понемногу подходит к концу, так как «шпоры» давно потеряли шансы на выход в плей-офф. При этом французский центровой продолжает совершенствоваться и развиваться в лиге с каждым днём. В чём на этот раз проявил себя первый номер драфта 2024 года и почему его уже можно называть осьминогом в НБА?

После Матча всех звёзд «Сан-Антонио» провёл 15 матчей в регулярном чемпионате. В них «шпоры» во главе с Вембаньямой добыли всего четыре победы, но удивляет именно игра молодого таланта. Виктор уже привык к нагрузкам и темпу в НБА и выдаёт отличные перформансы. Прежде всего выделяясь за счёт своих антропометрических данных. Благодаря сочетанию длины и размаха рук, а также умений он делает огромное количество блок-шотов.

Мало того, что Вемби является лидером ассоциации по количеству совершённых блок-шотов в ассоциации — 216, так юное дарование «Сан-Антонио» после МВЗ блокирует больше и лучше, чем пять команд НБА — «Чикаго Буллз» — 3,3, «Бруклин Нетс» — 3,8, «Шарлотт Хорнетс» — 3,9, «Вашингтон Уизардс» — 4,1 и «Детройт Пистонс» — 4,4. Сам же француз набирает 4,6 блок-шота за игру.

Может быть, Вембаньяма ещё не является не является защитником элитного уровня, вокруг которого строится вся оборона команды, но даже на своих врождённых инстинктах умудряется делать такие цифры. При этом 20-летний француз претендует на звание «Новичок года» в НБА. На данный момент Виктор идёт первым среди новичков по количеству набранных очков, подборам, перехватам, блокам и четвёртым — по отданным результативным передачам. Чет Холмгрен — единственный соперник центрового «шпор» — пока и близко не показывает такой индивидуальной статистики, зато компенсирует всё лучшей командой.

Наш герой всё больше начинает походить на Руди Гобера, который был ответственным за оборону в «Юте Джаз», а теперь руководит защитой в одном из лучших клубов Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз». Главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович практически на каждой пресс-конференции отмечает прогресс своего лучшего игрока, но при этом делает комплименты с умом, чтобы молодому парню не сорвало голову.

В следующем сезоне Вемби станет ещё сильнее во всех аспектах игры? С большой долей вероятности — да. Первый год — самый сложный с точки зрения адаптации и тому подобных вещей. К тому же нельзя забывать о Поповиче, который умеет работать с молодыми талантами. Представьте, если сейчас Виктор по ходу всего сезона делает 3,5 блока за игру, то что же будет дальше… Не терпится быстрее это увидеть.