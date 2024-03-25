Везенков: в НБА людям всё равно, что ты MVP Евролиги

Форвард «Сакраменто Кингз» и действующий MVP Евролиги Александар Везенков рассказал об адаптации к НБА.

«Всё по-другому, другая игра, другая скорость, другая культура… Всё по-другому, поэтому нужно быстро адаптироваться, быть готовым каждый день. Это тяжело, много матчей, много переездов, но ты должен быть готов физически и морально.

Как я уже сказал, это другая игра, ты учишься игре по-другому, и здесь всё быстрее, ребята талантливее, особенно шесть-семь лучших игроков в каждой команде, так что тебе приходится адаптироваться сверху донизу к целой культуре, к целой философии НБА.

Им всё равно, что ты MVP Евролиги, ты должен пройти через самое начало, и если ты быстро адаптируешься, то у тебя есть шанс. Если нет, то это очень тяжело», — приводит слова Везенкова Mundo Deportivo.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.