Александар Везенков: в «Барселоне» не очень хорошо ко мне относились

Форвард «Сакраменто Кингз» и действующий MVP Евролиги Александар Везенков рассказал о времени, проведённом в испанской «Барселоне».

«В «Барселоне» у меня были трудные годы, думаю, они не очень хорошо ко мне относились, но не те люди, которые возглавляют организацию. С Хуаном Карлосом Наварро у меня отличные отношения, и я многому у него научился. У меня есть друзья в организации. К тому же я никогда не говорю заранее, что чего-то не произойдёт, но мне кажется, что моё пребывание там было тяжёлым для команды и для меня. Однако я не могу загадывать, что произойдёт дальше», — приводит слова Везенкова Mundo Deportivo.

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Евролига. «Панатинаикос» — «Барселона»: