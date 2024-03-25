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Ненад Дмитриевич и Окаро Уайт попали в символическую пятёрку недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ опубликовала символическую пятёрку по итогам игровой недели с 18 по 24 марта.

Символическая пятёрка Единой лиги ВТБ (18-24 марта):

Ненад Димитриевич, УНИКС;

Тайрелл Нэльсон, «Уралмаш»;

Окаро Уайт, «Локомотив-Кубань»;

Джеремайя Мартин, «Енисей»;

Александр Хоменко, МБА.

УНИКС Ненада Димитриевича выиграл у «Зенита». В активе северомакедонского баскетболиста 32 очка, 5 подборов, 9 передач и 38 баллов в рейтинге эффективности.

«Уралмаш» с Тайреллом Нэльсоном в составе взял верх над «Астаной». В активе форварда 23 очка, 3 подбора, 2 передачи и 32 балла в рейтинге эффективности.

Окаро Уайт помог «Локомотиву-Кубань» обыграть «Парму». Американский баскетболист набрал 15 очков, сделал 7 подборов, 4 передачи и имеет 29 баллов в рейтинге эффективности.

«Енисей» Джеремайи Мартина впервые в истории победил ЦСКА в Москве. В активе игрока красноярской команды 28 очков, 4 подбора, 3 передачи и 27 баллов в рейтинге эффективности.

Александр Хоменко помог МБА продлить победную серию (победы над «Руной» и «Астаной»). Россиянин набирал в среднем 10,5 очка, делал 4,5 подбора, 4,0 передачи и имеет 19,0 балла в рейтинге эффективности.