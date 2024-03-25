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«Руна» передаст средства от продажи билетов семьям пострадавших в «Крокусе»

«Руна» передаст средства от продажи билетов семьям пострадавших в «Крокусе»
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Баскетбольный клуб «Руна» передаст все средства от продажи билетов на матч с «Пари Нижний Новгород» пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

«Мы разделяем боль и ужас всех тех, кого эта страшная трагедия коснулась напрямую. Но мы верим, что наш любимый вид спорта помогает отвлечься от тяжёлых эмоций и поддержать себя в это непростое время.

Приходите на баскетбол. Не ради развлечения, а чтобы просто переключиться и побыть в кругу тех, кто разделяет ваши чувства и мысли.

28 марта на нашей арене будут отменены все развлекательные активности, а встреча начнётся с минуты молчания», — говорится в пресс-службе команды.

Напомним, вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По официальным данным, погибли более 130 человек.

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