«Автодор» и «Уралмаш» вышли на матч Единой лиги в похожих формах

В Екатеринбурге начался матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречаются «Уралмаш» и «Автодор». И хозяева матча, и гости из Саратова играют в похожей чёрной форме.

В настоящий момент «Уралмаш» занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги в группе А, «Автодор» идёт на 10-й позиции.

«Уралмаш» выиграл 8 из 10 своих последних матчей в розыгрыше Единой лиги, а «Автодор» — 7 из 10.

В предыдущих матчах этих команд между собой одна победа у «Автодора» и одна – у «Уралмаша».

В следующем туре екатеринбургский клуб сыграет на выезде с «Самарой», игра состоится 28 марта. Саратовский «Автодор» в следующем туре дома сыграет с МБА. Этот матч пройдёт тоже в четверг, 28 марта.