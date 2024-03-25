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Единая лига обязала клубы усилить меры по обеспечению безопасности во время матчей

Единая лига обязала клубы усилить меры по обеспечению безопасности во время матчей
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В Единой лиге ВТБ рассказали о рекомендациях для клубов после теракта в Москве.

«Единая лига ВТБ перед матчами, которые пройдут 24, 25 и 26 марта 2024 года, просит провести минуту молчания в память о жертвах трагедии, а также сократить или отменить полностью все развлекательные мероприятия на матчах, включая выступление группы поддержки и маскотов.

Директорат лиги обязует клубы-участники лиги усилить меры по обеспечению безопасности участников матча и зрителей во время проведения матчей чемпионата.

Также в городах присутствия команд Лиги ВТБ клубы соблюдают распоряжения местных властей по усилению мер безопасности в связи со сложившейся ситуацией», — сообщили в лиге корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар.

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