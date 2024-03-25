«Уралмаш» победил «Автодор» в матче Единой лиги

В Екатеринбурге завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Уралмаш» и «Автодор». Встреча закончилась со счётом 82:66 (21:17, 27:20, 19:18, 15:11) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал тяжёлый форвард Джавонте Даглас. На его счету 19 очков, а также 10 подборов и две передачи. В составе саратовцев самым результативным игроком стал лёгкий форвард Синдариус Торнвелл. Он набрал 15 очков. Кроме того, в его активе девять подборов и одна передача.

В настоящий момент «Уралмаш» занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги в группе Б, «Автодор» идёт на третьей позиции.

В следующем туре екатеринбургский клуб сыграет на выезде с «Самарой», встреча состоится 28 марта. «Автодор» в следующем туре дома сыграет с МБА. Этот матч пройдёт тоже 28 марта.