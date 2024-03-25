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«Уралмаш» победил «Автодор» в матче Единой лиги

«Уралмаш» победил «Автодор» в матче Единой лиги
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В Екатеринбурге завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Уралмаш» и «Автодор». Встреча закончилась со счётом 82:66 (21:17, 27:20, 19:18, 15:11) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Группа Б
25 марта 2024, понедельник. 17:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
82 : 66
Автодор
Саратов
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Уиттакер, Писклов, Новиков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэвелс, Нэльсон, Прощенко, Захаров
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Наумов, Петенев, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Ньюмэн, Гаррет, Мавра, Фридзон

Лучшую результативность в составе победителей показал тяжёлый форвард Джавонте Даглас. На его счету 19 очков, а также 10 подборов и две передачи. В составе саратовцев самым результативным игроком стал лёгкий форвард Синдариус Торнвелл. Он набрал 15 очков. Кроме того, в его активе девять подборов и одна передача.

В настоящий момент «Уралмаш» занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги в группе Б, «Автодор» идёт на третьей позиции.

В следующем туре екатеринбургский клуб сыграет на выезде с «Самарой», встреча состоится 28 марта. «Автодор» в следующем туре дома сыграет с МБА. Этот матч пройдёт тоже 28 марта.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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