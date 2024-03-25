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Самара — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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«Нижний Новгород» одолел на выезде «Самару» в матче Единой лиги

«Нижний Новгород» одолел на выезде «Самару» в матче Единой лиги
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В Самаре завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались БК «Самара» и «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 80:70 (18:17, 21:23, 19:13, 22:17) в пользу гостевой команды.

Единая лига ВТБ . Группа Б
25 марта 2024, понедельник. 18:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
70 : 80
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Самара: Ребич, Гудумак, Томпсон, Разумов, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Загорац, Умрихин, Амосов, Роберсон
Пари Нижний Новгород: Ганькевич, Смит, Чадов, Хвостов, Новакович, Стребков, Беленицкий, Близнюк, Воронцевич, Бабурин, Зоткин

Лучшую результативность в составе победителей показал тяжёлый форвард Александр Чадов. На его счету 12 очков, а также четыре подбора и три передачи. В составе хозяев площадки самым результативным стал американский разыгрывающий Джастин Роберсон. Он набрал 21 очко. Кроме того, в его активе три подбора и четыре передачи.

В настоящий момент «Самара» занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги в группе Б, «Пари Нижний Новгород» идёт на шестой позиции.

В следующем туре самарский клуб сыграет дома с «Уралмашем», встреча состоится 28 марта. «Пари Нижний Новгород» в следующем туре сыграет на выезде с «Руной». Этот матч тоже пройдёт 28 марта.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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