«Нижний Новгород» одолел на выезде «Самару» в матче Единой лиги

В Самаре завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались БК «Самара» и «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 80:70 (18:17, 21:23, 19:13, 22:17) в пользу гостевой команды.

Лучшую результативность в составе победителей показал тяжёлый форвард Александр Чадов. На его счету 12 очков, а также четыре подбора и три передачи. В составе хозяев площадки самым результативным стал американский разыгрывающий Джастин Роберсон. Он набрал 21 очко. Кроме того, в его активе три подбора и четыре передачи.

В настоящий момент «Самара» занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги в группе Б, «Пари Нижний Новгород» идёт на шестой позиции.

В следующем туре самарский клуб сыграет дома с «Уралмашем», встреча состоится 28 марта. «Пари Нижний Новгород» в следующем туре сыграет на выезде с «Руной». Этот матч тоже пройдёт 28 марта.