Все результаты игрового дня НБА 26 марта
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Сегодня, 26 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 26 марта
- «Кливленд Кавальерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 115:92.
- «Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 124:99.
- «Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 88:96.
- «Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс» — 120:118.
- «Чикаго Буллз» — «Вашингтон Уизардс» — 105:107.
- «Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:92.
- «Cан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санз» — 104:102.
- «Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 105:115.
- «Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:103.
- «Сакраменто Кинг» — «Филадельфия Сиксерс» — 108:96.
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Индиана Пэйсерс» — 116:133.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Нью-Йорка» Донте Дивинченцо. На его счету 40 очков, пять подборов и две результативные передачи. Также стоит упомянуть форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. Он набрал 37 очков, совершил восемь подборов и отдал пять передач.
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 92
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кливленд Кавальерс: Мобли - 17, Ньянг - 17, Аллен - 17, Гарлэнд - 15, Окоро - 14, Меррилл - 12, Портер - 9, ЛеВерт - 7, Джонс - 4, Моррис - 3, Нэнс, Томпсон, Бейтс
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 24, Бриджес - 13, Уильямс - 12, Манн - 12, Ричардс - 11, Покушевски - 11, Дав. Бертанс - 3, Макгауэнс - 2, Смит - 2, Мицич - 2, Бэйли, Тор
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 99
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 40, Брансон - 28, Макбрайд - 13, Богданович - 13, Харт - 11, Ачиува - 9, Хартенштайн - 6, Джеффрис - 3, Симс - 1, Милтон, Бёркс, Дьяките
Детройт Пистонс: Сассер - 24, Фурнье - 15, Уайзмен - 14, Флинн - 14, Айви - 9, Мету - 6, Бейхайм - 6, Браун - 5, Роден - 3, Эвбуомван - 3, Дюрен, Каннингем, Умуде
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
88 : 96
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 18, Фриман - 15, Агбаджи - 11, Браун - 10, Олиник - 10, Дик - 8, Симмонс - 7, Нвора - 5, Темпл - 2, Гуйе - 2, Макдэниелс, Буше
Бруклин Нетс: Уотфорд - 19, Шрёдер - 19, Бриджес - 13, Уилсон - 12, Финни-Смит - 11, Клэкстон - 9, Клауни - 7, Шарп - 6, Уокер, Гильярд, Томас, Джонсон
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
120 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Хантер - 24, Богданович - 22, Мюррей - 19, Крейчи - 16, Капела - 14, Фернанду - 13, Мэтьюз - 6, Мэттьюз - 6, Джонсон, Форрест, Янг, Уиндлер
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Браун - 24, Порзингис - 17, Притчард - 15, Хорфорд - 7, Хозер - 6, Михайлюк - 6, Корнет - 4, Спрингер - 2, Уайт, Бриссетт, Дэвисон
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
105 : 107
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Чикаго Буллз: Дерозан - 27, Уайт - 22, Карузо - 12, Досунму - 12, Драммонд - 10, Вучевич - 9, Картер - 8, Крэйг - 5, Битим, Грин, Терри, Тэйлор
Вашингтон Уизардс: Пул - 23, Кисперт - 19, Багли III - 16, Холмс - 14, Дэвис - 8, Батлер - 8, Шампани - 8, Вукчевич - 6, Бернард - 3, Болдуин Мл. - 2, Авдия, Гилл
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
110 : 92
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Хьюстон Рокетс: Грин - 27, Ландейл - 17, Ванвлит - 15, Томпсон - 12, Холидей - 11, Брукс - 11, Тэйт - 8, Грин - 6, Баллок - 3, Смит II, Уильямс, Марьянович
Портленд Трэйл Блэйзерс: Бэнтон - 28, Хендерсон - 15, Камара - 12, Рупер - 9, Хагенс - 8, Рит - 8, Уокер - 7, Мюррэй - 4, Браун - 1, Тибулл, Минайя, Баджи
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 102
Финикс Санз
Финикс
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 26, Васселл - 26, Коллинс - 18, Джонсон - 14, Осман - 7, Шампани - 6, Уэсли - 5, Джонс - 2, Грэм, Брэнэм, Барлоу, Мамукелашвили
Финикс Санз: Букер - 36, Дюрант - 29, О'Нил - 12, Бил - 9, Аллен - 6, Нуркич - 6, Ойбанкс - 2, Гордон - 2, Окоги, Thomas, Бол, Родди, Литтл, Янг
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
105 : 115
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Маркканен - 34, Коллинс - 21, Секстон - 20, Кесслер - 9, Хендрикс - 8, Джордж - 6, Кларксон - 4, Сенсабо - 3, Хортон-Такер, Данн, Льюис, Саманич, Поттер, Джузэнг, Юртсевен
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 27, Вашингтон - 16, Хардуэй-младший - 13, Гэффорд - 13, Лайвли - 6, Джонс - 6, Экзам - 3, Клебер - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
128 : 103
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Браун - 17, Джексон - 15, Строутер - 14, Портер - 11, Холидэй - 11, Уотсон - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Тайсон - 5, Гиллеспи - 4, Ки - 3, Джордан, Пикетт, Хафф
Мемфис Гриззлиз: Стивенс - 19, Пиппен Мл. - 17, Бейн - 15, Джексон - 15, Джексон - 11, Джемисон - 8, Альдама - 5, Pereira - 5, Джарро - 5, Ларэвиа - 3, Уильямс Мл., Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
108 : 96
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сакраменто Кингз: Фокс - 23, Мюррэй - 23, Митчелл - 18, Монк - 11, Сабонис - 11, Лень - 7, Барнс - 6, Эллис - 5, Дуарте - 4, Макги, Эдвардс, Слоусон, Джонс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 29, Харрис - 12, Каунсил - 10, Уилсон - 10, Пэйн - 8, Рид - 8, Хилд - 7, Бамба - 5, Мартин - 4, Лоури - 3, Убре, Батюм
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 133
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Джордж - 26, Пауэлл - 22, Уэстбрук - 14, Харден - 11, Зубац - 9, Мэнн - 6, Коффи - 2, Бостон, Хиланд, Тайс, Такер, Браун, Мун, Пламли
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 31, Тёрнер - 24, Халибёртон - 21, Макконнелл - 15, Нембард - 9, Смит - 9, Уокер - 8, Топпин - 7, Шиппард - 7, Джексон - 2, Браун, Джонсон, Макдермотт
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