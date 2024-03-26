Сегодня, 26 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 26 марта

«Кливленд Кавальерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 115:92.

«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 124:99.

«Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 88:96.

«Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс» — 120:118.

«Чикаго Буллз» — «Вашингтон Уизардс» — 105:107.

«Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:92.

«Cан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санз» — 104:102.

«Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 105:115.

«Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:103.

«Сакраменто Кинг» — «Филадельфия Сиксерс» — 108:96.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Индиана Пэйсерс» — 116:133.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Нью-Йорка» Донте Дивинченцо. На его счету 40 очков, пять подборов и две результативные передачи. Также стоит упомянуть форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. Он набрал 37 очков, совершил восемь подборов и отдал пять передач.